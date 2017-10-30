称两岸共打电信诈欺犯或功亏一篑 台法务部长吁大陆让人犯返台

（联合早报网讯）柬埔寨上周六（28日）依中国大陆要求将台湾19名电信诈欺犯遣送大陆。对此，法务部长邱太三今天（30日）表示遗憾，希望大陆在侦查一段时间后能将人犯送回来。他强调，主谋者跟出具资金的人大部分都在台湾，不送回来接受指认，两岸共同打击电信诈欺犯往往会功亏一篑。

据联合新闻网报道，邱太三表示，很遗憾大陆还是强行将柬埔寨电信诈欺犯中的台湾人民遣送大陆审理，后续还是希望大陆按照基本的通报机制来通报台方。此外，也希望大陆在侦查一段时间后能够透过两岸司法共打机制将人犯遣返台湾。

对于此次将电信诈欺犯遣送大陆是否又不让台方探视，邱太三说，大陆会先做人员限制的通报，通报其的罪名跟地点。台方也会将相关资料转给陆委会，探视是陆委会跟海基会来做安排。

他说，对于是否让台方探视目前还不知道，因为才刚送过去，后续还是按照通报机制来走。

邱太三表示，依照过往案例，大陆就电信诈欺的部分都有按照通报机制来通报，但不让台方探视；这是台方非常遗憾的地方。

他指出，两岸如果要共同打击电信诈欺，基本上主谋者跟出具资金的人大部分都在台湾。如果大陆不移送人犯给台湾，事实上是无法来做有效的打击，让他一网成擒；这些出具资金和首谋可以再另外招募一批人继续犯案。

邱太三强调，电信诈欺受害者都是大陆人民居多，如果两岸希望能够共同打击电信诈欺，大陆应该把人犯送回我国，才能够有效指认首谋者跟出具资金的人。

他说，电信诈欺是层层人员招募，彼此是不相联系的，如果没有将这些干部从大陆带回台湾来指认，往往会功亏一篑。

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