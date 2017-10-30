台湾预计明年4月发射“福卫七号”六枚卫星

（联合早报网讯）台湾自主研发的“福卫五号”卫星8月成功发射升空，但传回的首批遥测影像模糊不清，台科技部部长陈良基今天（30日）表示，照片清晰度及解析度已接近设定的目标；“福卫七号”第一组六枚卫星，预计最快明年4月发射。

据中通社报道，“福卫五号”斥资逾56亿元（新台币，下同，2.53亿新元），但首批传回来的照片却模糊失焦还有光斑。在经过近两个月的校调后，陈良基于立法院答询时表示，所有功能都顺利达成，照片清晰度及解析度已接近当初设定的目标。

不过，太空中心副主任余宪政补充说，目前部分地区可以拍出黑白影像两米、彩色影像四米的清晰照片，但部分尚未完成，仍要持续校调，预估12月左右会有相关判读数据，会尽力完成。

陈良基则强调，目前遥测酬载最优秀的是韩国的两颗卫星，第一颗上去校调六个月才完成。他说，“福卫五号” 现在的状况已属不错，但经验还不足，所以已请影像专家加入协助。

针对“福卫三号”后续计划的“福卫七号”发射进度，陈良基表示，目前第一组六颗卫星将于明年第二季发射，将取代“福卫三号”本来的六颗卫星，对台湾气象维护已足够。至于第二组六颗卫星，由于美方执行经费取得困难，因此共同决定不执行发射。

太空中心进一步指出，不执行第二组卫星发射，将会降低全球均匀分布的观测资料量，影响国际间气象作业中心与研究单位在全球大气模式预报准确度及相关研究，但对台湾天气预报的影响极小。

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