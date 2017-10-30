沪综指收挫创逾两个半月最大单日跌幅

（联合早报网讯）中国股市沪综指今天（30日）放量收跌，创逾两个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日早盘股指快速放量下跌，随后大盘震荡略收窄跌幅，个股跌多涨少。由于此前大盘连涨多日获利卖压较重，加之年底资金面偏紧，沪综指3400点整数关口技术压力加大，导致今日市场风险集中释放，料后市结构性调整行情仍将延续。

据路透社报道，沪综指收报3390.34点，跌26.47点或0.77%；此前最大单日跌幅为2017年8月11日的1.63%。今天上海A股成交额为2574亿元（人民币，下同，528.94亿新元），上日为2121亿元。

开源证券分析师杨海表示：“我觉得还是来自资金面的压力比较大。”

杨海认为，沪综指3400点压力较大，今日大盘下跌速度较快，同时场内结构性走势特征仍明显，虽然今日部分指标股奋力护盘，但对大盘支撑力度有限。

另一方面，近期州茅台作为行业龙头的强力上涨，吸引更多资金流入绩优蓝筹股板块，分流了其他板块的资金。

杨海指出，政策上四季度降杠杆的压力依然非常大，临近年底，各种资金回流可能会提前，因此今年年底资金面偏紧的程度将不会低于往年。资金有限造成市场只能集中力量护住白马龙头股，而任由其他股票呈现调整走势。

上周央行公开市场继续大额净投放，且首启63天期逆回购。市场人士称，逆回购期限品种的增加，意在丰富操作工具并稳定跨年资金预期，削峰填谷平抑资金波动。此外，不论操作规模还是利率均显中性，并不代表央行货币政策转向，更非宽松信号。

沪深两市今天共有逾30只股票跌停报收。

沪深300指数收报4009.72点，跌0.30%；沪深300指数期货主力11月合约收报3981.6点，跌0.68%，成交1万5110手。沪股通和深股通分别净卖出12.56亿元和净买入3.3亿元。

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