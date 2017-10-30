台铁一晚三故障引发关注 交通部长回应确有疏失该改进

（联合早报网讯）台湾铁路管理局（台铁）昨天（29日）晚间接连发生三起故障事件，引发关注与批评。台交通部长贺陈旦今天（30日）回应称，台铁团队确实有疏失，将要求改进。

据中通社报道，台铁昨天晚间连续发生三起故障事件，一是在台南至保安间发生电车线断落，二是大里贡寮东、西正线电车线无电，三为竹南站东线下行进站号志故障。

台铁当晚通过简讯证实这三起故障事件，并称已开设一级应变小组，积极安排抢修。

其中，首起电车线断落故障发生时，台南东区附近居民都听到巨大“爆炸”声响，看到台铁火车停在桥下轨道、车厢内都是暗的。事件也导致事发地平面道路管制点无法正常开启。

台铁说，这起电车线断落事故，截至当晚10时影响26列次、旅客约1万2440人。

针对台铁昨晚连发三起故障事件，多名立委今天在立法院交通委员会对此提出质疑。

贺陈旦答询时指出，台铁工作团队确实有些地方没协调好，导致有疏失，交通部将要求改进。

贺陈旦也承诺，台铁一晚三故障事件将在一个月内查明原因，未来将用科技帮忙，避免有肉眼看不见的细节，也会进用人力提升士气。

此外，对于台铁票价22年没涨、贺陈旦本来也支持涨价的议题，贺陈旦则回应称，日前已退回台铁试算的票价案，保证未来一年不会涨价。此外，也会要求台铁先改善服务、准点率等事项，再来谈调整票价案。

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