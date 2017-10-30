中国公务员考试报名启动 共招录逾2.8万人

（联合早报网讯）2018中国国家公务员考试报名今天（30日）至下周三（11月8日）正式启动。在本次招录的2.8万余人中，国税系统计划招录人数高达1万7701人，占比最高。

据中通社报道，本次国考招录共有120多个中央机关和其直属机构，以及参照公务员法管理的单位参加。

国家公务员局发布的招录简章中显示，此次参与国家公务员考试招录的单位分为四大类：中共中央党群机关、中央国家行政机关、中央国家行政机关直属机构（省级及以下）、参照公务员法管理事业单位。

国税、海关、统计、海事等依旧是招考大户，其中国税系统招人最多。

其中，广东省国税局、山东省国税局、四川省国税局的计划招录人数均在千人以上。专家分析，国税部门招录对象涵盖较广，又没有太多的专业限制，一直是招录大户，也是报考大户。

根据公告，现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

此外，因犯罪受过刑事处罚的人员和被开除公职的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员被辞退未满五年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

报考人员也不得报考录用后即构成回避关系的招录职位。

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