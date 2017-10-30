国家统计局：2019年起中国省级地区GDP由国家统一核算

（联合早报网讯）中国国家统计局今天（30日）透露，中国将利用开展第四次全国经济普查的契机，在2019年实施地区生产总值统一核算改革。

改革后，中国各省（自治区、直辖市）生产总值核算将从原来的各省区市统计局负责，改革为国家统计局组织领导、各省区市统计局共同参与的统一核算。

据新华社报道，自1985年中国建立核算制度以来，中国国内生产总值和地区生产总值采取分级核算制度，即国家统计局核算国内生产总值，各省区市统计局核算本地区生产总值。

报道引述国家统计局副局长李晓超介绍，近一个时期以来，统计数据质量得到很大提升，地区与国家生产总值数据不衔接问题得到明显改善。

不过，地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据仍存在不小的差距，这不利于正确把握各地经济形势，不利于实施科学的宏观调控，还影响了政府统计公信力。

据报道，今年6月，中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了《地区生产总值统一核算改革方案》，提出要坚持真实准确、规范统一、公开透明的原则，改革核算主体，改革核算方法，改革工作机制，提高核算数据质量，准确反映地区经济增长的规模、结构、速度。

李晓超说，实施地区生产总值统一核算改革，对实现地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据相衔接、提高国内生产总值核算数据质量、科学研判经济运行形势，具有十分重要而深刻的意义。

改革后，国家统计局统一领导地区生产总值统一核算工作，组织各省区市统计局制定地区生产总值核算方法、制定和规范统一核算工作流程，进行统一核算。核算结果统一发布。

李晓超也介绍，正式实施改革前，国家统计局将组织各地区统计部门和有关部门统计机构，共同研究修改完善地区生产总值统一核算实施方案。此外，也进一步明确统一核算的目标和步骤、核算原则、核算方法、组织方式、资料来源、质量控制办法、数据发布和修订等有关工作。

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