胡润房地产企业家榜发布 许家印时隔六年再登顶

（联合早报网讯）胡润研究院今天（30日）发布《2017胡润房地产企业家榜》，59岁的恒大集团董事局主席许家印时隔六年再以2600亿元（人民币，下同，534.28亿新元）地产财富成为新科“地产首富”。

36岁的碧桂园董事局副主席杨惠妍以1450亿元上升六位跃居第二；去年首富、63岁的万达集团董事长王健林以720亿元退居第三。

据中新社报道，榜单显示，融创中国董事会主席孙宏斌的地产财富增涨至去年的五倍多，以650亿元进入前五名，位列第四。

中梁地产集团董事长杨剑和旭辉集团董事长林中及其家族成为今年的地产“黑马”，分别以185亿元、160亿元上榜。

此外，星河湾集团董事长黄文仔和侨鑫集团董事长周泽荣等重回榜单。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，房地产对中国GDP的贡献很大，根据今年前三季度的初步核算，房地产和建筑业占GDP的13%。

据了解，房地产企业家在胡润百富榜上人数占比下降，但总财富还是快速上涨，前50名的地产企业家总财富较去年上涨44%。

前50名的地产企业今年销售规模预计超过3万亿元，其中恒大和碧桂园均有望突破5000亿元。

前50名地产企业家所领导的企业共拥有员工超过40万人，年纳税总计超过2500亿元。

榜单还显示，前50名地产企业家中，有43位经营住宅地产；37位经营商业地产，比去年再增加一位，逐渐向住宅看齐。

10位女企业家进入地产前50名，比百富榜总榜中女企业家的比例（25.8%）低一些。

从出生地来看，粤商人数和去年持平，依旧以16位上榜遥遥领先；闽商人数以8位保持第二名。广东和北京是地产企业家设立企业总部的首选，占中国全国六成。

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