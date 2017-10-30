彭博社：特朗普访华将带庞大商贸团

（联合早报网讯）彭博新闻社称，预计将有约40名公司代表于11月8日至10日陪同特朗普总统对中国进行首次访问，并签署价值数十亿美元的投资协议。

中通社今天（30日）引述彭博新闻社网站日前报道，特朗普政府目前正在协商的最大协议之一是中石化价值数十亿美元的能源投资。这将给遭受飓风肆虐的得克萨斯州和美属维尔京群岛带来数千个就业岗位。

报道称，可能访华的企业包括通用电气公司、霍尼韦尔国际公司、西屋电气公司、阿拉斯加燃气管道开发公司、波音公司和高通公司。

参与企业来自从生命科学到重工业等各行各业，预计还将包括谢尼埃能源公司、特雷克斯公司、热电-飞世尔科学公司、应用材料公司、卡特彼勒公司和黑石集团。

据报道，这些协议都将为特朗普的执政助力。特朗普在竞选期间声称，只有他有能力把就业和投资吸引回美国。

美国商务部长罗斯上个月访华时说，美国希望特朗普此行能带来“很好的成果”。

熟悉谈判内情的人士说，仅中石化协议就将每年减少两国间贸易逆差100亿美元（136.42亿新元）。该项目对最近发生飓风灾害的地区的关注还将给特朗普带来政治好处；特朗普应对飓风灾害的方式受到指责。

报道指出，获选成为代表团成员陪同特朗普访华的美国企业也希望促进自己的业务。100多家公司申请参加此次贸易代表团，政府将从中选取40家左右。

另据新华社消息，27日晚，中国国务院副总理汪洋应约与美国商务部长罗斯通话，双方就特朗普访华有关经济成果准备工作、中美经贸关系相关议题等深入交换了意见。

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