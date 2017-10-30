香港初中中史课程修订展开第二阶段咨询 冀古今并重学生为本

（联合早报网讯）香港初中中国历史科课程（中一至中三）修订第二轮咨询今天（30日）展开，教育局总课程发展主任陈碧华介绍，经修订的课程以古今并重、学生为本为理念，使中史学习变得更立体。

据中通社报道，教育局今天举行传媒简介会介绍，修订课程拟将中国历史组合为九个“历史时期”，让学生能完整地认识中国历史发展历程。

同时，课程精简治乱兴衰，让中史学习变得更加立体，拉近学生对历史的距离感，提升学生学习兴趣，掌握整体历史发展面貌。

修订初中中国历史及历史课程专责委员会，去年就初中中史科课程展开第一轮咨询。结果显示，教师普遍赞成初中中国历史科课程需要修订，并认同课程修订建议的框架，但也有教师表达了对课程内容过多的忧虑。

教育局表示，将以课程上的完整性和课堂上的操作性为原则，进一步优化修订课程。

陈碧华介绍，回应教师建议，课程加入部分衰亡乱世内容，调整政治演变、文化特色及香港发展学习内容及课时比例，将促进学生全方位学习和自主学习，并配合多元化教育资源。

香港中文大学文学院院长及修订初中中国历史及历史课程专责委员会（中一至中三）主席梁元生指出，历史科课程教授其中一个目标是培养对国家的情操，中国近代经历巨变，经历重重困难走出来，学生值得去看看这段历史。

据介绍，咨询期由10月30日起至11月30日结束。新课程预计最快在2020至21学年由中一级开展，之后逐级落实。

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