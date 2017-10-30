阅读数破578万 中国作家冯唐发博文谈“油腻中年男”引网民共鸣

（联合早报网讯）中国作家冯唐上周五（27日）以“如何避免成为一个油腻的中年猥琐男”为题发博文，提出“10个不要”，引起许多中国网民共鸣，尤其女性读者。该博文截至今天（30日）下午已超过578万的阅读数。

此外，该博文也衍伸出“油腻中年男标志（特征）”“油腻中年女标志（特征）”等后续文章。

据联合新闻网今天（30日）报道，冯唐在博文中叹息，“不可避免的事儿是，一夜之间，活着活着就老了，我们老成了中年……小楼一夜听春雨，虚窗整日看秋山，男到中年，我们也该想想，如何避免成为一个油腻的中年男。”

冯唐在博文中也提出“10个不要”，分别是不要成为一个胖子、不要停止学习、不要呆着不动、不要当众谈性（除非你是色情书作家）、不要追忆从前（哪怕你是老将军）、不要教育晚辈、不要给别人添麻烦、不要停止购物、不要脏兮兮、不要鄙视和年龄无关的人类习惯。

另一方面，新浪新闻引述微博博主“胖虎鲸”的贴文，大谈特谈中年男性“去油腻”的“12不”，分别是不戴各种串（佛珠或腰间挂车钥匙）。简单运动，底线是没有大肚子。勤刷牙洗澡保持卫生。不穿唐装僧袍等类似服装。不说我认识xxx，传授人生经验等话语。不灌别人酒，也不喝醉麻烦别人送回家。

此外，不要聚会时朗诵诗歌然后开始哭。不群发微信。不在头面部任何地方留长毛发胡须。不主动往年轻人团体里挤。吃自助餐按需取食，尽量不定位餐厅地址拍照发微博朋友圈。不要得了啥小便宜都想告诉大家。

据报道，“胖虎鲸”文末一句“其余大家补充一下”，瞬间引来网民多达2000多条吐槽，还有人归纳出“油腻中年女标志（特征）”。

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