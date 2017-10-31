全球百强竞争力城市 中国21城上榜

（联合早报网讯）全球城市固有格局正在重塑中，科技创新及中国城市的竞争力崛起，中国社会科学院与联合国人居署共同发布《全球城市竞争力报告2017-2018：房价，改变城市世界》，其中深圳是中国最有经济竞争力的城市，全球排名第6，香港、上海、广州、北京等城市进入前20强，共有21个中国城市进入世界前百强。

据中时电子报报道，世界城市日—全球城市竞争力论坛30日在广州举行，会议由联合国人居署主办，中国社会科学院城市与竞争力中心协办。

《报告》从产出的角度，使用经济密度指标与经济增量指标，测度了全球1007个城市的竞争力指数，结果刷新人们以往对城市排名的认知，科技创新中心城市与新兴经济体中心城市开始打破固有全球城市格局，进入最具城市竞争力行列。过去，最具竞争力城市多为金融中心，现在最具竞争力城市必须既是金融中心，也是科技创新的中心。

从排名来看，全球城市经济竞争力指数10强分别是：纽约、洛杉矶、新加坡、伦敦、旧金山、深圳、东京、圣荷西、慕尼黑、达拉斯。其中，北美洲占5席，占据半壁江山，亚洲占据3席，欧洲占2席。

从国别来看，全球城市经济竞争力美国优势明显，中国迅速崛起。美国城市整体优势明显，且发展水平较为均衡，前10强占5席、前20强占9席，前100强占36席。中国顶级城市表现良好，整体竞争力水平提升迅速，反映了中国城市发展已经从“中心聚集”进入“扩散外溢”的较高阶段。

研究发现，资讯科技日益成为全球城市发展的首要动力。资讯科技正在改变全球城市网络体系的重要性，总体上正由沿海地区向内陆地区转移，由欧美地区向亚洲地区转移。变化正催生新型全球城市的形成。

《报告》认为，科技与金融正在主导全球经济，占据全球价值链的主要部分，资讯科技企业的影响力变得越来越大，科技中心城市在全球城市体系中的地位不断上升，科技创新指数越高的城市，其人均GDP也就越高，相应地，可持续竞争力和经济竞争力也越强。

免费试阅14天