香港德士正式接入支付宝，预计11月将有数千辆德士陆续接入

（联合早报网讯）蚂蚁金融服务公司（蚂蚁金服）30日宣布，从即日起香港德士将陆续接入支付宝。首批数十辆接入支付宝的香港德士已上线运营，乘客可分别用支付宝和支付宝HK完成支付，预计11月将会有数千辆德士陆续接入该项服务。

据新华网报道，当天，蚂蚁金服举办了支付宝与香港德士的合作仪式。首批接入支付宝的德士车身上贴着“香港也用支付宝”的标语，从香港大球场出发开始运营。

在接有支付宝的德士上，乘客在付款时只需登入“支付宝”或“支付宝HK”，点击“扫一扫”并扫描司机出示的二维码输入车资，或展示用户付款码让司机扫描，确认密码后便可完成付款，并会收到电子收据。支付宝在过程中不收取任何手续费。

支付宝港澳台区总经理李咏诗介绍，香港德士是私人运营，不像内地德士统一由出租车公司管理，这种所有权的分散导致接入电子支付接入并非易事。支付宝是通过与香港移动支付系统开发商YedPay和Valoot合作实现接入德士支付的。

黄永忠是首批接入支付宝的德士司机之一。他对记者表示，他在内地乘坐德士时发现用支付宝付款十分方便，回港后就开通了个人支付宝账户接受乘客可付款，深受内地来港游客欢迎。他表示，现在支付宝正式接入德士系统将更加方便司机和乘客。乘客可以实时看到行驶的路程和支付的金额，支付宝HK直接用港币结算，则免去了兑换汇率的麻烦。

来香港旅游的游客张小姐表示，在内地已习惯用手机支付车资，到香港发现不能用手机支付，感觉不太方便。她觉得德士服务是体现城市旅游素质很重要的部分，香港德士接入支付宝，代表着香港对游客的服务水平向前迈进了一步。

李咏诗表示，此次合作加强了支付宝与香港中小企商户的合作，协助德士司机提高营商及收费效率，也希望能为香港建设智能城市贡献力量。

以港币付款的支付宝HK在今年5月推出，首两周已吸引超过10万名活跃用户使用。目前，全港已有逾10000间商户可以使用支付宝，5000间可以使用支付宝HK。

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