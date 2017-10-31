港府登广告邀青年加入五个咨询委员会

（联合早报网讯）香港政府今日在报章刊登广告，邀请18至35岁的市民，透过“青年委员自荐试行计划”加入五个咨询委员会，共有11个名额。政府表示，会考虑申请者是否诚心为社会服务、对相关政策范畴有一定认识和有良好分析及沟通能力。

据星岛日报报道，五个可以申请自荐的委员会，包括创新、科技及再工业化委员会、禁毒常务委员会、公民教育委员会、环境运动委员会、和明年上半年才成立的青年发展委员会。

申请在本月30日截止，招募委员会由民政事务局局长领导。政府期望明年首季完成招募，相关政策局同年跟进委任程序。

免费试阅14天