蔡英文访问在即 所罗门群岛政局传生变

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文即将在1日访问的所罗门群岛，传出包括副总理马朗嘉在内的7位阁员28日集体请辞，使得总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的政府似乎濒临瓦解。

据联合新闻网引述新西兰广播电台（Radio New Zealand）今天报道，除了马朗嘉（Manasseh Maelanga）以外，请辞阁员还包括2位前总理费立普（Danny Philip）及芮尼（Snyder Rini）。

这群阁员以荷尼阿拉饭店（Honiara Hotel）为根据地进行游说，他们声称，现任名为“追求改变民主联盟”（Democratic Coalition for Change）的政府，已对苏嘉瓦瑞的领导统御失去信任及信心。

他们还宣称，在共有50席的所罗门群岛国会掌握过半数席位，并计划在接下来几周对苏嘉瓦瑞提出不信任动议。

昨天有更多阁员及后座议员加入荷尼阿拉饭店团体的行列。有报道指出，新的团体正在成形，欲逼宫现任政府，而费立普及芮尼入列更增添相关报道的分量。

苏嘉瓦瑞的办公室表示，政府依旧完好。其他仍忠于苏嘉瓦瑞的政府成员也表示，他们有信心能保有多数势力。

“所罗门星报”（Solomon Star）今天报道，所罗门群岛驻联合国（UN）常任代表西西罗（Amb. RobertSisilo）上周受邀访问台湾时，再度承诺对台湾请求参与联合国系统及其“2030永续发展目标”（2030Agenda for Sustainable Development）的坚定支持。

西西罗对蔡英文和其内阁官员表示：“我们在这项任务上站在一起。…联合国是关乎人民，且其‘2030永续发展目标’承诺不会舍弃任何人，包括台湾的2300万人民。”

免费试阅14天