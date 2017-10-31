蔡英文宣布：给予太平洋六友邦免签

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天在马绍尔国会进行演说，她宣布台湾将给予马绍尔群岛共和国在内的六个太平洋友邦国民，一致的免签证待遇。她表示，相信彼此的关系，将更进一步提升。

据联合新闻网报道，蔡英文上午前往马绍尔国会，受到马绍尔国会议员热烈欢迎，并在国会留言簿上留下“海洋国家，民主永续”八个字，她说，这就是我们共同的连结，她并感谢马绍尔国会议长凯迪对台湾的支持，去年八月马国国会通过“强化台湾以及马绍尔群岛关系”的第二十八号决议案，这是马国国会重视台马之间邦交的具体行动。

蔡英文也感谢海妮总统，也和国会一样，以行动，支持台湾参与“世界卫生大会”、“联合国气候变化纲要公约”，以及“国际民航组织”等重要的国际组织和公约。在此，我要向各位表达台湾人民的由衷感谢。

蔡英文说，台湾和马绍尔群岛，有很多相似的地方。我们位处在同一片海洋上，也都走过历史的艰难，经过几个世代的努力，才蜕变成今天民主自由的国家。

蔡英文表示，政府推动“踏实外交，互惠互助”的外交方针，就是希望和邦交国合作，加强彼此的实质关系，进而达到互惠互利的双赢关系。

除了现有的计划之外，蔡英文也细数两国在农业、教育、医疗、环境变迁等合作，并强调坚持兼顾发展和生态永续，是两国合作重要的元素，马绍尔群岛永远都有台湾这个重要的伙伴相互支持。

蔡英文说，互惠互助，就会带来友谊。长时间的合作，更会形成两国人民之间，情同手足、难以动摇的感情。她相信两国一定能够持续发展出属于“海洋国家、民主永续”的合作模式。

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