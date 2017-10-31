就“80万公屋论”表歉意　林郑自言需更敏感

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥上周接受《明报》访问时表示，80万个出租公屋单位足够应付基层家庭需要，倾向将新建公屋转作绿置居，引起争议。她今早出席行政会议前主动解画，强调80万不是公屋建屋目标或“封顶”，并就言论引起外界焦虑表示歉意，承认自己需更加敏感。

据明报报道，林郑月娥早上晤传媒时指，80万不是出租公屋建屋目标，更不是封顶，而房屋供应会以长远房屋供应策略为基础，“建屋量相比长策只会有增无减”，故不存在“走数”或“不尊重长策订的建屋目标”。

她又说，“80万是一个现数，不是目标，亦不是极限，以目前轮候人数及时间，当然是不足够的”，惟“当日后房屋政策各元素完备了，置业阶梯改善了，公屋单位有流转性，或许可以满足基层低收入住屋需求，其他较有能力住屋需要，透过出售公营房屋满足”。至于最终“绿置居”替代公屋数量，她说仍有待评估，不存在“硬指标”。

林郑月娥重申，她于访问中讨论的是房屋政策概念问题，不是为公屋数量订出目标或上限，但她对“一个传媒一个小时访问里的一句说话，不幸数字化了，引起社会大众不必要焦虑”表示歉意，承认“或许我是要更加敏感，知道作为行政长官，在一个如此受社会重视的房屋议题，一个太简单化表述，会令人比较难掌握，引起争议，觉得不是几好意思”。

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