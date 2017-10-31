韩中首脑将在11月APEC会议期间举行第二次会谈

（联合早报网讯）韩国国家安保室第二次长南官杓31日在记者会上表示，韩中两国将于11月10-11日在越南召开的亚太经合组织（APEC）会议期间举行第二次会谈。

据韩联社报道，今年7月在德国柏林出席G20峰会期间，文在寅曾同习近平举行首次会晤。南官杓表示，两国就举行首脑会谈达成一致是落实双方就双边关系沟通结果的第一步，标志着两国将尽早恢复各领域的交流与合作，推动韩中关系早日回到正常发展轨道。

南官杓还称，除两国元首将于下月在越南举行会谈外，还在推进韩国总统文在寅同中国总理李克强的会晤。

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