国歌法入刑正式被提上人大常委会议程　辱国歌最高可判三年

（联合早报网讯）中国的国歌法实施近一月后，侮辱国歌入刑正式被提上议程。10月31日，《刑法修正案（十）（草案）》提交十二届全国人大常委会第三十次会议审议，草案拟在刑法第299条侮辱国旗、国徽罪中增加一款规定，明确侮辱国歌情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

据澎湃新闻报道，国歌法草案于今年6月首次提交全国人大常委会审议，在分组审议时，多位全国人大常委会组成人员建议，对于侮辱国歌情节严重的行为，应当依法追究刑事责任。

9月1日，国歌法经全国人大常委会表决通过，10月1日起正式实施。其中规定，在公共场合，故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌的，由公安机关处以警告或者十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“在国歌法审议过程中，一些常委会组成人员、全国人大代表提出，刑法应对如何追究侮辱国歌行为的刑事责任予以明确，以切实维护国歌的尊严。”全国人大常委会法制工作委员会副主任王超英介绍，国歌和国旗、国徽一样，都是国家的象征和标志。为了依法维护国旗、国徽的尊严，惩治侮辱国旗、国徽的犯罪行为，刑法第299条规定了侮辱国旗、国徽罪，明确了刑事责任。国歌法通过后，有必要对刑法第299条作相应补充，明确侮辱国歌行为的刑事责任。

为此，刑法修正案（十）草案在第299条中增加一款规定为，在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

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