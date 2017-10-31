联合国最新世界记忆名录　中韩共同申请“慰安妇档案”落选

（联合早报网讯）联合国教科文组织30日公布最新入选“世界记忆名录”项目名单，由中韩两国团体和机构联合申请的“慰安妇档案”落选。

据香港01报道，联合国教科文组织30日公布最新入选“世界记忆名录”项目名单，今年将有78个新项目加入名单。但有关“慰安妇档案”申遗落选，教科文组织发言人表示建议中韩两国先把双方的档案整合，再重新提交申请。

教科文组织世界文化遗产国际咨询委员会（IAC）本月24日在法国巴黎举行为期四天的会议，对慰安妇档案价值审查，并将之评为“唯一且不可替代的史料”，但中韩就此申遗遭日本全力阻挠，导致最终未能入选《世界记忆名录》名单。

中国去年在成功让二战日军侵华期间，在南京的暴行“南京大屠杀”申遗后，遭日本强烈反对，曾一度表示拒缴会费以示抗议，这次“慰安妇档案”申遗亦遭日方反对。日本放送协会引述官房长官菅义伟表示，对教科文组织这次决定表示欢迎，他认为在这时加入“慰安妇档案”只会令中日韩政治更趋紧张。

另一方面，由日韩共同申请，在江户时代日韩交流相关“朝鲜通信使记录档案”则申遗成功。中国申请的“甲骨文档案”和“近现代苏州丝绸样本档案”亦成功获选。

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