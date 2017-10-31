报告析中国城市创新情况：北上深评价较高

（联合早报网讯）31日在北京发布的一份报告对中国各大城市的综合创新情况进行了评价与分析。报告显示，北京、上海、深圳等特大城市评价较高。

据中新网报道，10月31日，中国社会科学院社会发展研究中心、甘肃省城市发展研究院、兰州城市学院、上海大学、社会科学文献出版社、甘肃省人民政府参事室共同发布了《生态城市绿皮书：中国生态城市建设发展报告(2017)》。

报告显示，2015年排在前十位的综合创新型城市依次为：北京、上海、深圳、天津、苏州、广州、杭州、武汉、厦门、西安。

在名单前十位中，北京市、上海市和广州市等特大城市排名靠前。深圳市、天津市、苏州市、杭州市和厦门市等东部沿海省份的城市居多。此外，武汉市和西安市等中西部省份的城市也占有一席之地。

根据报告，综合创新型生态城市指标体系由生态城市指标体系的14个核心指标和综合创新型城市的5个扩展指标组成。这5个扩展指标具体包括高新技术产业产值占工业总产值比重、百万人口专利授权数、高等院校(含本、专科)数量、国家级科技企业孵化器数量、创业板上市公司数量等。

报告指出，综合创新型生态城市是创新创业生态系统的空间载体，是落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的先行者。其中，创新创业是综合创新型生态城市建设的核心驱动力；绿色生态是综合创新型生态城市发展的内在要求与重要保障。

“建设综合创新型生态城市的关键在于实现城市创新生态系统、城市创业生态系统、城市绿色生态系统的有效运转、功能协同与战略耦合。”报告称。

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