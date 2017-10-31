蒋万安：父亲蒋孝严要我思考参选可能性

（联合早报网讯）台湾各阵营备战2018县市长选举。屡被外界点名角逐台北市长的国民党立委蒋万安，今中午接受电台专访时强调，虽一直有声音劝进，但他起初对2018真的没有规划，目前重心也在立法院，尤其现阶段担任卫环委员会召委，将处理一例一休修法等事宜；不过，他一向是对任何事都持开放态度，“我不会讲死说一定怎么样、或一定不会怎么样”。

据联合新闻网报道，主持人黄光芹询问，党主席吴敦义是否曾劝进？父亲蒋孝严有无提出期许？蒋万安澄清，吴敦义从来没有直接和他谈过选举的事情；但媒体陆续点名他挑战台北市长后，父亲只有要他开始思考，除了在立法院问政以外，“自己要有一些想法”。

蒋万安说，父亲了解现在政治变化太快，竞选方式和他当时选立委时已经不一样，他无法帮我做决定，只要他自己“好好开始思考”。黄光芹追问，意思是父亲要你思考有无参选台北市长的可能性？蒋万安答“是，但是现在还没定论。”

提到前阁揆张善政在几项民调大胜柯文哲，蒋万安赞张善政头脑清楚、对事情有想法，如果他愿意角逐台北市长，他当然大力支持。至于行政院前发言人郑丽文也称不排斥投入选战，蒋也说，有人愿意出来参与，都是好事，外界一直觉得国民党在台北市推不出人选，如今证明党内其实人才济济。

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