"台湾国"呼吁赖清德废民国改公元

（联合早报网讯）"台湾国办公室"今天呼吁台湾行政院长赖清德，应起带头作用，立即将政府公文书纪元“废民国、改公元”。民进党立委叶宜津百分之百支持此诉求，表示这是盼推动台湾与国际接轨的务实诉求，也向在野党、蓝营人士喊话表示，希望不要再有人联想到“去中国化”，因为中国大陆也使用西元纪年，“和世界、也和中国接轨”。

台湾《自由时报》报道，"台湾国办公室"今天在立法院召开“新院长、新思维、要接轨、要公元”记者会。"台湾国办公室"主任陈峻涵举例说，光是举出“60年代老歌”这个例子，到底是指民国还是公元？就可以了解，使用民国纪年多容易造成混淆。

"台湾国办公室"创办人王献极说，中华民国在1949年就寿终正寝，被中华人民共和国取代，中国大陆也不用共产纪年，而是使用西元纪年，台湾既然要国际化，就要使用大家都通用的公元纪年。王献极也举出数个例子，例如日前国民党给中共的贺电写只写106年，“这什么碗粿？”。王献极也指出，政府对外公文一定是使用纪年，汉文却写106，实务上造成困扰、矛盾，“应该要统一”。

"台湾国办公室"要求赖清德，既然说自己是台独政治工作者，“说了以后也要做”，期待赖内阁将公文书写作全部改成西元纪年。

叶宜津也百分之百支持这个倡议，认为年轻一代藉由数位发展，习惯和世界交流，空间无远弗届，这时更应该废掉民国纪年，改用公元纪年。叶宜津说，这不是反中，向在野党、蓝营人士喊话表示，希望不要再有人联想到去中国化，因为“中国自己也用西元纪年”。

叶宜津强调，这个诉求是站在希望和世界接轨的务实角度、就事论事地推动，“和世界、也和中国接轨”。

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