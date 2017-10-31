国歌法拟列入香港澳门基本法附件三

（联合早报网讯）十二届全国人大常委会第三十次会议31日听取了关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案和关于增加《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案的说明。

新华社报道，两个决定草案的说明指出，十二届全国人大常委会第二十九次会议通过的国歌法，属于有关国防、外交和其他依照基本法规定不属于特别行政区自治范围的法律。国歌法通过并颁布后，全国人大常委会办公厅依照法定程序分别征询了香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府、澳门特别行政区基本法委员会和澳门特别行政区政府的意见，他们均认为，将国歌法列入两部基本法附件三在香港特别行政区、澳门特别行政区实施，符合两部基本法的规定，是适当的。

说明指出，国歌同国旗、国徽一样，都是宪法规定的国家象征和标志，维护国歌的尊严，就是维护国家的尊严，维护中华民族的尊严，维护全体中国人民的尊严。国歌法颁布后，香港、澳门社会普遍认同这部全国性法律属于两部基本法第十八条第三款规定的法律，需要在香港特别行政区、澳门特别行政区实施。

说明还指出，近些年香港发生了一些不尊重国歌的事件，挑战“一国两制”原则底线和社会价值底线，引起包括广大香港居民在内的全国人民的极大愤慨。为有效防止并处理这类行为，按照香港基本法规定将国歌法列入香港基本法附件三在香港特别行政区实施，就更加具有迫切性和现实重要性。

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