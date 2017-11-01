万圣节人流逼爆兰桂坊 港警架设汽车拦截器严防恐袭

全球恐袭阴霾不散，近年恐怖分子更以“孤狼”式驾车冲向人群逞凶，香港受恐袭威胁程度虽仍维持“中度”水平，但反恐部署绝不松懈，昨日（10月31日）万圣节人流“逼爆”中环兰桂坊，警方派出反恐特勤队人员在内近四百人进驻巡逻，并在街头设置“组装式汽车拦截器”戒备。

香港星岛日报报道，香港警方针对“孤狼”式驾车恐袭行动，数月前从以色列引入百多个、可阻挡高速车辆及搁起车身的“组装式汽车拦截器”，该款拦截器在“七一”习近平访港时曾在湾仔设置亮相。

昨日万圣节，中环兰桂坊一带晚上聚集以万计人潮，人们穿上不同服饰及化妆“扮鬼扮怪”出现。警方除派出逾三百五十名机动警员及巡逻警员维持秩序，在行人路边架起铁马，采取单向人潮管理外，并调派三十多名反恐特勤队警员及警犬队警犬到场，加强反恐戒备。

警方还在德己立街近皇后大道中，以及德己立街近云咸街，设置“组装式汽车拦截器”戒备，以高姿态遏止恐袭活动。

警方强调，此次行动并非有情报显示兰桂坊有可能成恐袭目标，只是希望透过处理大型公众活动时加强反恐预演，提升处理经验，作为全方位风险评估及考虑，以制定日后行动计划及应变措施。如试用效果理想，将会在其他大型节日活动中使用。但公众参与大型活动时，除享受欢乐气氛，也应听从警方指示。

香港警方提醒市民，一旦遇上恐袭时切记“闪、避、求”三大策略，“闪”即尽快远离施袭者视线；“避”即寻找掩护物或可上锁房间匿藏；“求”即远离危险地点后报警求助。

免费试阅14天