美犹他大学劫杀中国留学生嫌犯被捕 车里藏遗体或涉另一命案

当地时间10月30日晚，美国犹他大学发生枪击案，一名24岁男子奥斯汀·伯坦(Austin Boutain)在试图劫车时开枪，导致一名中国留学生不幸中弹身亡。当地时间31日下午，犹他警方表示在盐湖城图书馆逮捕了奥斯汀。

海外网报道，盐湖城犹他大学（ University of Utah）的23岁中国留学生郭宸玮于10月30日晚上9点左右在校园后门的红孤峰峡谷路（Red Butte Canyon Road）上遭遇劫车和枪击，由于头部中枪当场身亡。当地警方封锁了事发附近红孤峰峡谷路峡谷以便追捕在逃嫌犯奥斯汀。劫车枪击案嫌犯奥斯汀在10月31日下午在盐湖城公共图书馆（Salt Lake City Main Library）向警方自首。

科罗拉多州警方表示，他们怀疑奥斯汀还杀害一名63岁老人，因为其遗体在奥斯汀的卡车里被发现。奥斯汀的妻子凯瑟琳（Kathleen E. Boutain）已经被以毒品和盗窃罪名被关押于盐湖城监狱。

据纽约日报报道，犹他州州长加里·赫伯特（Gary Herbert）在推特上发表了一项声明，表示悼念犹他大学失去了一名杰出的学生，他的心与逝者家人和朋友在一起。据校方描述，郭宸玮是个“非常外向，热爱生活，聪明和积极性很高的人。”犹他大学校长大卫（David Pershing）在10月31日的新闻发布会上说，学校正在努力帮助死者学生郭宸玮的亲戚从中国前往犹他大学。

预备读计算机科学专业的郭宸玮来自北京，曾在校内国际学生中心担任助理顾问的郭宸玮平时热心助人，得知他遇害消息后，不少朋友纷纷上社交媒体网站表达对事件的震惊和哀悼。

10月30日晚犹他大学中国留学生遭遇枪击身亡后，中国驻美国大使崔天凯对此案高度重视，大使馆已向死者家属表达慰问，对该校中国籍留学生进行了安抚，并于第一时间与当地警方取得联系，敦促警方尽快破案，向死者家属提供必要协助。大使馆表示，将继续与校方、警方及有关学生家属保持沟通，妥善处理此案后续事宜，也希望在美中国留学生及华侨华人留意当地社会治安形势，加强自我安全防范意识，确保在美生活、学习、工作、出行平安顺利。

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