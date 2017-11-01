台湾加入美国“全球入境计划”1日生效

台湾加入美国“全球入境计划”（Global Entry）11月1日生效，美国在台协会（AIT）执行理事罗瑞智10月31日在华府举行的启用仪式表示，这是美台关系的突破，代表美台密切伙伴关系迈出重要一步。

台湾联合报报道，CBP全球入境计划注册中心31日举行台美“全球入境计划”（Global Entry）及“入出国自动查验通关系统”（e-Gate）互惠机制启用仪式；美国海关与边境保护局（CBP）代理局长麦克莱南（Kevin McAleenan）、罗瑞智（John Norris）、台驻美代表高硕泰皆出席并致词。

罗瑞智表示，美台共同达成的成就，是美台关系的突破，期待未来更多开创性成就；双方互惠机制代表美台密切伙伴关系迈出重要一步，两国将继续深化人民之间的友谊。

罗瑞智指出，台湾游客对美国经济具重大贡献，也一直是值得信赖的游客之一；美国期待更多台湾游客赴美。

麦克莱南说，“我很高兴全球入境计划现在纳入台湾护照持有人，入出国自动查验通关系统可供受信任的美国旅客使用。”

麦克莱南表示，美台两国的经济、文化与教育关系深厚，自2012年台湾加入美国“免签证计划”后，台湾旅客赴美人数显著成长，也有更多美国民众前往台湾。

报道指，台湾护照持有人申请美国“全球入境计划”，可透过“全球线上注册系统”提出申请，须缴付申请费100美元，经完成双方安全查核并通过面试后，即可加入成为会员，有效期五年。不过，台湾民众若是首次申请，须先入境美国，到指定地点留下指纹、脸部特征等生物辨识资料，通过面试后，才能参与全球入境计划。

美国公民想适用台湾的自动查验通关系统，首次申请必须先到移民署网页注册登记，移民署会根据CBP提供的资料进行初步检查；之后必须亲自到台湾的e-Gate注册中心，留下指纹等生物辨识资料，并进行面试，通过后未来就可走自动查验通关系统。

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