原河北省委书记赵克志任公安部党委书记

中国公安部网站消息显示，原河北省委书记赵克志已转任公安部党委书记。

据公安部网站消息，公安部党委（扩大）会议10月31日召开，学习贯彻十九届中央政治局会议精神和习近平在中央政治局第一次集体学习时的重要讲话精神，按照郭声琨在中央政法委员会全体会议上的讲话要求，研究部署在全国公安机关迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。公安部党委书记赵克志主持会议并讲话。

赵克志说，党中央决定由我担任公安部党委书记，是党中央对我的高度信任和重托，我深感责任重大、使命光荣。我向大家郑重表态，要更加注重以马克思主义政治家的标准严格要求自己，牢记立党为公、执法为民的根本宗旨，带头落实对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，克己奉公、率先垂范，永葆共产党人的政治本色；带头贯彻执行党章和《准则》、《条例》，严格执行中央八项规定精神，自觉践行“三严三实”和“两学一做”要求；带头执行廉洁从政各项规定，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力，抵腐定力，对亲属子女和身边工作人员严格教育、严格管理，决不允许任何人在公安机关图方便、谋特权，如果有人打着我的旗号来办事，请大家一律不要接待、不予理睬、不要办理，对任何违法违规现象都要从严查处，请部党委同志和广大公安民警予以监督。

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