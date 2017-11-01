港区人大代表选举60人抢36席 提名期22日开始

未来半年，香港政坛聚焦多场政治选举，远有明年3月立法会补选，近有今年底港区全国人大代表选举。据香港01网站报道，5年前的港区人大选举，52人争36席，选情激烈，本届有过之而不及，据“有关方面”掌握，正磨拳擦掌落场竞逐的高达60人，意味着“争崩头”局面更加严重。

新一届港区全国人大代表选举将于年底进行换届选举，由1989名选举会议成员以投全票方式选出36名人代。有选举会议成员已收到通知，11月22日将于湾仔会展举行首次选举会议，届时会公布选举办法、推举主席团、以及每名选举会议成员会获发36张提名表，提名期正式开始。

目前，参选协调名单仍未成形，但“有关方面”已初步掌握阵营内的参选人数，据闻多达60人，比上届52人多出近两成，争逐之激烈，不难想像。五年前有52人参选，已破历届纪录，今年再创新高，可谓盛况。

报道指，本届人大选举其中一个特色，就是富二、三代涌现。目前为止，已有多名亦商亦政者的子女被传有意晋身港区人大，包括香港前立法会议员梁刘柔芬女儿梁颖宇、立法会主席梁君彦儿子梁宏正、行政会议成员林健锋儿子林凯章、“福建帮”头领杨孙西儿子杨华勇等，都在密密“做工夫”。其中已故全国政协副主席霍英东的嫡孙、港协兼奥委会会长霍震霆儿子霍启刚选情被看高一线。英国牛津大学毕业的霍启刚，被视为霍家最有潜力承袭政治“遗产”的第三代，早年有份组成菁英会、出任全国青联常委，近年开始活跃香港公职界，包括获委任为民政事务局辖下青年事务委员会委员，以及担任港协暨奥委会副会长、香港青联主席（已卸任）等，似在“蓄势待发”。

值得留意的是，霍家目前已有另一家族成员在人大系统之内，就是启刚的叔叔霍震寰。港区人大只有36个位，过往鲜有同一家族有两人同时担任。

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