野战口粮被嫌难吃 台军推新式口粮挑战官兵味蕾

台湾陆军实施“长青操演”联兵旅对抗，后勤单位动用新式“A式军用口粮”让参演官兵验证，过去口粮中十几片“口粮”硬饼干，原本要找热水冲泡各式冲泡饮，被改为小包装的牛奶饼干、能量饮、能量棒、巧克力酱，而常被嫌“硬梆梆”的牛肉干，改为猪肉干加上芒果干。台湾军媒报道强调，这是首度亮相的新式野战口粮。

台湾联合报报道，台军的口粮可以分几种：A式驻地口粮、B式野战口粮、C式个人口粮、D式紧急口粮及攻击口粮。而因为目前台军只配发A跟C两式。不少退役官兵认为有巧克力跟牛肉干的A式较可口，但对口粮整体评价都不高。

目前台军野战口粮A式内容包括饼干14片、麦片2包、巧克力粉1包、牛肉干1包、橘子果酱1包与姜糖4粒。野战口粮C式则有饼干14片、麦片2包、三合一咖啡粉1包、猪肉干1包、草莓果酱1包与姜糖4粒。网路上对这些食物内容口味常有恶评。

根据台国防部“青年日报”报道，长青操演参演单位除模拟战时进行野战炊爨外，新口味蔬烩什锦“野战加热式餐盒”及新式野战口粮也首度亮相，进行部队试行验证，调查保存实用性、便利性及口味满意度。其中，野战口粮一改先前口味单调问题，改良为牛奶口味饼干；考量热水供应，各式冲泡饮也改由能迅速补充热量的能量饮、能量棒、巧克力酱取代；此外，口粮包还附加深受官兵喜爱的芒果干、猪肉干，兼具营养价值与补充人体所需维生素及膳食纤维。

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