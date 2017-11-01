陆克文人民日报撰文：中国为世界带来巨大改革红利

澳大利亚前总理陆克文在《人民日报》撰文表示，从长远看，新的经济改革将给中国和世界带来巨大的改革红利和经济效益。

陆克文在文章中说，从在澳大利亚国立大学中文系求学算起，他已经学习中国语言、历史和文化40余年。当时身为大学生的他努力去理解《人民日报》关于1978年十一届三中全会的报道。从那之后，无论是作为学者、驻华外交官、商人、议员、外长、总理，还是现今的亚洲协会政策研究院主席，他对中国共产党全国代表大会的关注从未停止。

陆克文表示，过去近40年，中国飞速走过了不平凡的旅程。这些成就无论以何种方式评估都是令人震惊的。这是中国领导人持之以恒，坚持对内实施以市场为导向的改革、对外顺应经济全球化的成果。这种政策上的连续性也将是中国在未来取得成功的关键。

陆克文指出，近年来，中国领导人认识到，必须实施新的经济改革，转变中国经济发展方式以适应未来发展需要。2013年十八届三中全会的决策让西方人印象深刻，它反映了中国对经济挑战的理性分析，中国要从低工资、劳动密集、高环境成本的出口导向型经济，转变为高收入、高技能、创新驱动以及环境可持续的新增长方式。这需要大量培植服务业和国内消费需求，企业也必须越来越有创新精神。这又是一次严峻的政策挑战，就像以前改革计划经济体制时打破“铁饭碗”一样，此轮改革也要在相当大程度上破除既有的东西，破了才能立。从长远看中国和世界都将因此获得巨大的改革红利和经济效益。

文章还说，令人深感鼓舞的是，习近平在十九大报告中表示坚持社会主义市场经济改革方向，推动经济持续健康发展。对国际社会来说，过去5年世界经济面临诸多不利因素，欧、美表现不佳。幸运的是，我们已经看到了世界经济强劲复苏的开端，允许改革生根发芽，并适时开花结果的国际环境颇为成熟。

陆克文还提到，他最近在牛津大学开始了一个关于“习近平世界观”的新研究项目。了解中国在未来如何参与国际事务对当今整个世界来说很重要，就像中国了解世界如何看待其在21世纪的全球角色一样重要。

文章最后称，习近平所倡导的人类命运共同体，提供了一个必要的和迫切的全球对话的有用起点，来探究如何维护全球在21世纪的共同繁荣和安全。要实现人类命运共同体的构想，任重而道远。但蓝图已绘就，奋进正当时。

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