中国17个地区调整最低工资标准 平均增幅10.4%

中国人社部今日（11月1日）召开新闻发布会通报2017年第三季度人社工作进展情况。人社部新闻发言人卢爱红介绍，截至10月底，中国全国共有17个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度10.4%。全国月最低工资标准最高的是上海的2300元（人民币，下同），小时最低工资标准最高的是北京的22元。今天，湖北也将调整最低工资标准。

中新网报道，卢爱红介绍，2017年第三季度人社工作进展情况：一是劳动关系协调工作取得新进展。化解过剩产能分流安置职工劳动关系处理总体平稳。集体协商工作稳步推进，和谐劳动关系创建活动深入开展。组织153个城市开展企业薪酬调查工作。

截至10月底，全国共有17个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度10.4%。全国月最低工资标准最高的是上海的2300元，小时最低工资标准最高的是北京的22元。今天，湖北也将调整最低工资标准。19个地区发布了工资指导线，基准线在8%左右。

二是劳动人事争议调处机制不断完善。劳动人事争议调解仲裁进一步加强，劳动人事争议仲裁办案规则和组织规则修订实施，劳动人事争议仲裁与诉讼衔接机制建设不断加强。开展乡镇(街道)劳动争议调解综合示范工作，共选择93家示范单位。

三是劳动保障监察执法力度逐步加大。印发实施治欠保支三年行动计划和拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法。“双随机一公开”监管机制广泛推行，29个省(区、市)制定并公布了省级随机抽查事项清单，28个省(区、市)建立了执法人员数据库和监管对象数据库。

四是为农民工服务工作进一步加强。新生代农民工重大问题专题调研深入开展，印发实施家政服务提质扩容行动方案，开展全国家政服务劳务对接扶贫行动。

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