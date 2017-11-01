国际乒联公布对马龙等3人处罚：禁赛取消 罚2万美元

（联合早报网讯）澎湃新闻报道，国际乒联关于中国三位选手弃赛事件的处罚最终出炉。10月31日，国际乒联在官方微信号中表示，将给予马龙、樊振东、许昕罚款20000美元的处罚。

通知全文如下：

2017年6月23日，在菁英航运国际乒联世界巡回赛白金赛中国公开赛举办期间，马龙、樊振东、许昕未按时出席男子单打16进8比赛，弃权了之后的比赛。

鉴于三位选手未及时向国际乒联和赛事组委会提供任何退赛理由，国际乒联执行委员会决定设立专门小组，调查本次退赛事件。

在查阅了所有资料，包括要求三名选手提供正式的声明，以及参考选手本人及中国乒乓球协会有关退赛事件的相关陈述后，国际乒联调查小组认定马龙、樊振东、许昕的退赛行为违反了国际乒联规程有关“竞赛精神”第3.5.3.1.1中所述的“参赛选手需积极比赛；除生病或受伤外，不得退赛”的相关规定。

鉴于马龙、樊振东、许昕不符合因生病或受伤退赛，根据国际乒联规程第3.5.3.4的规定，国际乒联调查小组需给予马龙、樊振东、许昕三位选手相应处罚。

鉴于退赛事件对国际乒联声誉以及社会各界造成的负面影响，调查小组考虑给予马龙、樊振东、许昕禁赛一个月的处罚决定。

然而，鉴于选手的陈述和良好的认错态度保证此类事件不再发生，以及中国乒乓球协会的积极配合，调查小组最终决定给予马龙、樊振东、许昕罚款20000美金的处罚。

马龙、樊振东、许昕三位选手未使用相应权利对处罚提出申诉。处罚决定将于2017年10月31日生效。

国际乒联欢迎马龙、樊振东、许昕重回世界舞台，为全球各国乒乓球迷树立模范榜样。

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