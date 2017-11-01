全民举发不当党产 台湾党产会：最高奖金一亿

台湾行政院党产会今天向民主行动党、中国青年党等7个政党发出最后通牒，要求尽快申报财产，违者最重罚500万元（新台币，下同），且每逾10日可连续处罚。另外，为奖励“举发”政党及其附随组织不当取得财产，最高奖金一亿元。

台湾联合报报道，按照党产条例第8条，政党、附随组织及受托管理人应于党产条例施行日1年内，即今年8月11日前应该要申报财产。

党产会表示，目前适用对象有10个政党，其中包括中国民主社会党，民进党和国民党皆已申报，现仍有中国青年党、中国新社会党、中国中和党、青年中国党、中国民主青年党、民主行动党、中国中青党7个政党未申报。

党产会主委林峯正指出，党产会上周已最后一次发出公文，限期政党一个月内申报，也就是最晚本月24日前要申报。

另外，党产会表示，除了政党和附随组织有义务申报之外，其财产受托管理人，包含个人及经营信托业务的金融机构也有申报义务，若不申报，至少可罚100万元，但考虑受托管理人众多，很多人不知道要申报，将从11月1日起给予4个月申报期，最晚必须在明年3月1日前完成申报。

至于救国团是否为国民党的附随组织，林峯正表示，目前为止党产会尚未认定救国团为附随组织，不过假若认定，救国团必须在接到通知的4个月内依法申报。

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