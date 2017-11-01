北京出土40口汉代水井 有望还原汉代生活方式

位于北京通州区的汉代路县故城遗址自去年初开始进行发掘后，当局的考古工作一直持续至目前。而考古团队近日则在现场发现逾40口的汉代水井，部份较大的水井更可供近百人使用，这次的新发现预料可有助研究东汉时间北方居民的居住特征。

据香港01报道，据介绍，这次新出土的逾40口水井大部份均属于汉代时期，外形有方有圆，用料方面有由砖块堆砌而成，亦有用木板贴在水井内壁作支撑，同时还有防止水土流失、过滤井底沙土层的作用。而各个水井的大小亦各有不同，相对较大的水井直径达2米多，深达7米，估计至少可供近百人使用。据考古人员初步判断，这批密集排列的水井除了用作当时居民生活使用外，估计亦与当时附近的手工业生产有关，但目前暂未确定具体的生产制品。

而在这座约35万平方米的故城遗址中，当中又发现一个个不规则土坑，也就是汉代半地穴式的房屋。据考古人员介绍：“半地穴就是当时居民从原地表向下挖，挖出一个规则的坑，再在上边砌墙立柱，人居住在里边，有一半是地面以下”。据文献记载，这类半地穴式建筑属北方少数民族的建筑风格，有利于防寒保暖，还能抵御野兽侵袭。

而在整个考古过程中，考古人员初步推断故城的西墙外是汉代路县城外的一片百姓生活区。据考古人员指出，当中所发现的一座仿木结构陵墓，更显示出古人表达事死如事生的寓意。而墓内所发现的两具人骨和随葬的陶罐、陶锅、以及一些用砖石仿造的住所装修，均还原了墓主人生前的生活情景。

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