IPO财务造假质疑再起 乐视网估值遭22家基金下调

继7月对乐视网下调估值后，最近几天已经有22家基金公司公告对持仓的乐视网股票下调估值。10月31日，包括华安、招商等数十家基金公司集体发出下调乐视网估值的公告，普遍按7.82元估值，即在此前按停牌前收盘价三个跌停估值的基础上，进一步下调30%。

据每日经济新闻报道，而另一方面，正在试图以新面貌重振的新乐视，依然摆脱不了贾跃亭留下的信誉危机阴影。近日，有消息称，贾跃亭有意向美国联邦破产法院申请FF的破产，且通过破产重整把公司卖给其他投资人，自己退出。与此同时，多家媒体报道称，参与乐视网IPO审核的多位前发审委委员近期被调查，乐视网IPO财务造假质疑声再起。

针对上述质疑，乐视网相关负责人对《每日经济新闻》记者回应称，发审委委员的事情暂不清楚。但其对于FF破产一事给予了否认，对方表示，将开启法律诉讼进行维权。而记者在采访多位证券行业分析人士时均遭到了回避式拒绝，“乐视就不要再问了，都已经是个地产公司了。”

乐视网自2017年4月17日停牌，至今还在持续停牌中，而多家基金早已按捺不住对乐视网进行了新一轮的估值下调。

10月31日，20家基金公司发布公告，宣布对旗下基金持有的“乐视网”股票进行调整，下调估值价格。再加上10月28日发布公告的2家基金公司，此次下调乐视网估值的基金公司家数已经达到22家。

在22家基金公司中，大部分基金公司都将乐视网的估值价格下调为7.82元。也就是以7月下调后的估值价格为基础，再次下调30%进行估值。而在7月里，同样也是多家基金公司在几天内接连下调对乐视网的估值，彼时大多数基金公司也是选择了连续“3个跌停板”的下调幅度。

在本次下调中，华安基金下调的幅度最大，将乐视网估值下调至7.34元，较乐视网停牌前的价格（除权后）下调了52.12%。而在基金公司第一轮下调乐视网估值的时候，华安基金给出的下调价格便是基金公司中较低的，为20.13元，较乐视网停牌前的收盘价下调了34.39%。

此外，工银瑞信基金、国泰基金、天弘基金、富国基金、广发基金、申万菱信基金、国海富兰克林基金等公司已将估值下调至7.82元。以停牌前15.33元收盘价计算，乐视网估值下跌近49%，几近腰斩。

《每日经济新闻》记者注意到，上述基金公司集体下调乐视估值，除了与其不断爆发的负面黑洞有关外，最直接的原因则来自上周发布的乐视网最新财报。根据财报显示，2017年前三季度，公司实现营业收入60.95亿元，同比下降63.67%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损16.52亿元，同比下降435.02%。

乐视网表示，公司营收下降主要归结于关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成影响，公司的广告收入出现大幅下滑；同时，由于关联方债务风险、现金流紧张波及公司供应商合作体系，从产品供应到账期授予等均产生负面压力，公司终端收入以及会员收入均出现较大幅度的下滑。

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