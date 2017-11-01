发改委“双11”将发布电子商务领域黑名单

据中国国家发改委网站消息，国家发改委财政金融司副司长陈洪宛昨日介绍，在“双11”前后，将发布电子商务领域黑名单，发布《电子商务领域信用风险“双11”预警报告》和《“双11”网络促销活动期间消费信用评估报告》。

国家发展改革委昨日召开“双11”电子商务领域信用建设工作媒体通气会。发改委财政金融司副司长陈洪宛介绍，发改委作为社会信用体系建设部际联席会议牵头单位之一，协调有关部门大力推进社会信用体系建设取得积极成效。

他指出，当前，国家发改委正会同中央网信办、工信部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、海关总署等部门开展电子商务领域严重失信问题专项治理工作。

在“双11”前后，将发布电子商务领域黑名单，发布《电子商务领域信用风险“双11”预警报告》和《“双11”网络促销活动期间消费信用评估报告》，指导中国互联网协会和“反炒信”联盟成员企业开展“反炒信、树诚信”活动，组织第三方机构对“双11”活动期间各主要电商平台的相关承诺兑现情况进行数据跟踪与测评分析，委托信用服务机构在产品质量、产品销售与服务、产品价格、物流服务等各环节开展信用监测，完善电子商务领域信用记录。

国家信息中心副主任周民介绍了电子商务领域严重失信黑名单有关情况。在全国信用信息共享平台上有关部门共享的黑名单信息中，经分析比对，共梳理出电子商务黑名单企业6440家，其中首批500家已在“信用中国”网站公布。

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