北大又一台生欲加入中共

据中时电子报报道，继复旦外语学院教授卢丽安成为十九大党代表后，台籍人士入中共的消息逐渐被炒高，然而，继日前引发两岸三地媒体争议的王姓博士生后，昨日又有一名在北京大学国关学院就读的博士生张立齐，透过网媒观察者网发出，名为“我从台湾来，我自愿加入中国共产党”的文章，势必再次引发热议。

张立齐在文中提到，“依照中共党章第一条，当前所有台湾同胞都具有中国公民的身份，自然有权利可以申请加入中国共产党。2013年我来北京学习，此后从2014年到2016年年年都交入党申请书，积极参与党课培训、进行思想汇报。我周围很多认同中国共产党的台湾青年也都自觉贯彻落实党的纲领、章程、决定和纪律。”他也在文章中秀出自己参加“党的知识培训班”的结业证书，证明自己是真的有执行入党程序。

与王裕庆一样，他也在报道中提到，自己接触马克思共产主义的时间很早，早在十年前在台南读书时，就曾自发性地组织了一个马克思主义读书会，当时和几个朋友分别在台北、台中、台南成立这样的学生社团，学习和重新认识中国近代历史。读书会成员以工程类科的学生为主，也有不少青年劳工加入，让他们一起学习和认同马克思主义。张立齐更认为，拥有“爱国热忱”的案例在台湾其实并不少，他就曾有一名读书会友人，想成为军医为“保卫祖国”做贡献。

目前在北京大学国际关系学院就读博士班的张立齐，硕士班毕业于国立金门大学国际暨大陆事务学系，赴北京就读后，与先前首惹争议的王裕庆一样，都是大陆相关涉台媒体、活动和会议的活跃人士，由于言论立场相对偏统，也在网络上被部份网友称为“红统”的一员。然而他对台湾现状颇有自己的看法，张立齐认为，在台湾阅读大陆书籍或是与社会主义、共产主义有关的资料，经常会被人“举报”或刻意排挤攻击。因此他认为，台湾的言论是局限且不自由的，思想被垄断、政治是排除异己的，民主只是少数特定人士在把持操纵的工具，让他对台湾相当失望。

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