中国将成全球虚拟现实市场增长中心 规模或超550亿

当前，中国虚拟现实产业发展迅猛，在虚拟现实和增强现实领域，中国创业公司十分活跃，部分技术参数和设计理念已走在世界前列，交互技术、光场技术、行业应用领域均取得突破。据预测，到2020年，中国的虚拟现实市场规模将超过550亿元，成为全球虚拟现实市场的增长中心。

据经济日报报道，在日前举行的首届中国虚拟现实创新创业大赛上，中国工程院院士、虚拟现实产业联盟理事长赵沁平表示，虚拟现实技术最初应用在军事、航空航天、装备制造等领域，随后拓展至医学、教育、旅游、电商等与人们生活密切相关的领域。随着虚拟现实软硬件技术的突破，产品性能的提升和价格降低，虚拟现实产品正迅速融入生活。

中国虚拟现实产业发展迅猛，2016年被称为“虚拟现实产业元年”。在虚拟现实和增强现实领域，中国创业公司十分活跃，部分技术参数和设计理念已走在世界前列，在交互技术、光场技术、行业应用领域也已取得了突破。据赛迪智库预测，2017年全球虚拟现实收入可达到百亿美元。2020年，中国虚拟现实设备出货量将达820万台，用户数量超过2500万，虚拟现实硬件市场规模将占据全球规模的34.6%，虚拟现实市场规模预计超过550亿元，成为全球虚拟现实市场的增长中心。

“虚拟现实技术拓展了人类的感知空间，改变了各类产品形态，是新一代信息技术的集大成者，被誉为‘下一代互联网’。”中国电子信息产业发展研究院副院长、虚拟现实产业联盟秘书长王鹏说。

虚拟现实技术既能丰富人民群众的生活，也可以应用在各行各业，为各行各业带来升级换代的发展机遇。一方面，虚拟现实产业的产业链较长，涉及面较广，包括硬件、核心芯片、计算机软件和应用等多个相关领域，能够推动这些领域技术进步、产品升级。另一方面，它本身也可以形成一个新的产业——虚拟现实服务产业。因此，赵沁平认为，虚拟现实可以为国家产业结构升级换代、地方产业结构调整带来新机遇。

近年来，中国政府密切关注虚拟现实技术的发展。2016年5月19日，中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，明确要加强虚拟现实技术研究和产业发展，今年1月15日印发的国家《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》也要求加紧虚拟现实、人工智能、增强现实等关键技术布局。

“虚拟现实行业发展也面临一些难题，一个是人才欠缺，另一个是缺乏可持续创新的技术。因为行业要实现可持续发展，需要不断的技术支撑，不断有内容产生。”赵沁平坦言。此外，国内相关的创业公司普遍在人才引进、资本积累、管理能力方面存在困难和不足，制约了自身的发展，迫切需要地方政府的引导和投资机构的支持。

据了解，首届中国虚拟现实创新创业大赛由中国电子信息产业发展研究院、虚拟现实产业联盟、国科创新创业投资有限公司共同举办。“虚拟现实创新创业大赛要闯出市场化运作道路，为企业搭建融资平台，并通过赛事发现更多优秀企业，发掘更多从事虚拟现实的国内外人才，让更多优秀项目、优秀企业落地，为虚拟现实产业贡献力量。”科技部火炬中心孵化器处调研员隋志强说。

王鹏透露，为加强虚拟现实技术研究和产业发展，相关专业投资机构还将设立虚拟现实产业投资基金。此次大赛涌现的优秀企业和团队也将有机会被推荐给各项国家级投资基金。

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