中国最大导弹制造商拟成立卫星公司 提供通信服务

11月1日从中国航天科工集团公司证实，他们计划成立一家卫星公司，按照商业化模式建设星载窄带全球移动物联网。

中新社报道，中国航天科工集团公司是中国最大的导弹制造商。近年来，他们在商业航天领域屡出“重拳”。快舟系列固体运载火箭是其“拳头产品”，2009年开始研发以来已成功发射3枚快舟火箭，计划在2018年择机实现“一周4发”。如果成功，这将刷新运载火箭单个型号发射频率的世界纪录。

最新消息是在卫星研制方面。中国航天科工集团公司第四研究院党委书记谭千红透露，已向集团提交关于成立卫星公司的计划，正在等待审批。

谭千红说，这家卫星公司将主要研制和发射在低轨道运行的小卫星并组网形成星座，提供窄带通信服务，由此提高偏远地区及海上的通信水平。

报道称，这一描述与中国航天科工集团公司提出的“行云工程”项目相吻合。“行云工程”是低轨小卫星通信星座系统，包括百颗低轨卫星，可实现全球范围内物联网信息的无缝获取、传输与共享，同时构建包括云计算、大数据等服务的信息生态系统。

“行云工程”由中国航天科工集团公司第四研究院自主研制。据该院院长郭勇介绍，项目首颗技术验证星“行云试验一号”卫星已于今年1月搭载快舟一号甲运载火箭成功发射入轨，拟在2018年再发射两颗试验卫星。

郭勇还谈到，该院成功研发国内首个卫星用快速控制反射镜装置。他说，通过调整反射镜，可以在不改变卫星姿势的情况下，改变激光光束指向到另一颗卫星来实现空间光通信。经测试，这款产品的综合性能达到国际先进水平。

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