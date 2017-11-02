台高层人士：南太6友邦稳定 有一个较调皮

台湾总统蔡英文访问南太平洋3友邦，却遇上索罗门群岛政局不稳，是否影响邦谊受到关注。台湾政府高层透露，目前南太平洋6友邦的邦谊相对稳定，但有一个“比较调皮”。

台湾联合新闻网报道，蔡英文访问南太平洋3友邦，包括马绍尔群岛、吐瓦鲁和索罗门群岛，但所罗门总理苏嘉瓦瑞（ManassehSogavare）面临倒阁危机。

蔡英文今天抵达索罗门，苏嘉瓦瑞面对台湾媒体时保证蔡英文行程都在掌握中，且两国邦谊很坚实，不过所罗门政局的变化依旧让人忧虑；不具名的政府高层今天表示，所国政情一向如此，“都是变来变去的”，但外交部有掌握朝野关键人物，状况已经摆平。

不过，对于南太6个友邦是否邦谊稳固，政府高层人士指出，南太平洋相较中南美洲比较平静，但还是“有一个比较调皮”，会和台湾讨价还价，但基本上邦谊稳固。

蔡英文此行去回程过境美国夏威夷和关岛，外界猜测因蔡英文回程过境美国时间和美国总统特朗普停留夏威夷时间一样，所以一直在和美方协调，但最后回程决定过境关岛。对于这是否代表美方受到中国大陆的压力，所以不让蔡英文在回程过境夏威夷，高层人士并未证实，但透露的确有在“乔”，毕竟到人家家裡作客，还是要先得到对方同意，而不是要别人“非接待不可”。

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