中国外交部：愿同俄方继续巩固彼此政治互信

中国外交部发言人华春莹昨天（1日）在北京例行记者会上表示，中方愿同俄方继续巩固彼此政治互信，深化合作，不断进一步提升中俄全面战略协作伙伴关系水平，使中俄关系的高水平发展不仅造福中俄两国人民，而且能为世界和平与安全作出新的更大贡献。

据中新社报道，华春莹是针对正在访华的俄罗斯总理梅德韦杰夫、前天在接受《人民日报》专访时表示，俄中关系目前处于历史最高水平，中共十九大制定了新的长期规划，大会通过的一系列决议都具有战略意义，也使俄中关系的发展踏上了新的征程，作出上述回应。

华春莹表示，连日来俄方就中共十九大以及中俄关系发表了一系列积极表态。

她指出，在十九大刚刚胜利闭幕后不久，10月26日俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平主席通了电话，“对中共十九大胜利闭幕和习近平主席再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺，表示十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想十分重要，衷心祝愿习主席带领中国共产党这一世界最大政党持续取得新的成就。”

华春莹说，普京还表示，俄中关系是当代世界大国和睦共处的典范，他愿同习近平保持紧密联系，推动两国各领域合作，并就重大国际和地区问题密切沟通协调。

此外，华春莹说，梅德韦杰夫这两天应中国总理李克强邀请正在中国进行正式访问，“他是十九大之后首位来华访问的外国领导人，这充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的紧密性和高水平。”

华春莹也说，昨天上午，李克强与梅德韦杰夫举行了中俄总理第二十二次定期会晤，共同出席了中俄媒体交流年闭幕式。昨天下午，习近平和中国全国人大常委会委员长张德江分别会见梅德韦杰夫。

华春莹指出，梅德韦杰夫在接受《人民日报》专访时表示，中共十九大使中俄关系发展踏上了新的征程。中俄都是联合国安理会常任理事国，都是对世界和平与安全承担着重要责任的大国。

此外，十九大报告指出，中国将推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，这将为中俄全面战略协作伙伴关系开辟更加广阔的前景。

华春莹表示：“当前，中俄关系处于历史最好水平。我们愿同俄方继续巩固彼此政治互信，深化合作，不断进一步提升中俄全面战略协作伙伴关系水平，使中俄关系的高水平发展不仅造福中俄两国人民，而且能为世界和平与安全作出新的更大贡献。”。

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