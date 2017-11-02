两岸贸易额今年前9个月同比增逾一成

中国大陆商务部官方网站公布的最新统计显示，今年1至9月，大陆与台湾贸易额1413.5亿美元（1921.94亿新元），同比上升11.1%。

据中新社昨晚（1日）报道，其中，大陆向台湾出口315.6亿美元，同比上升8.8%；自台湾进口1097.8亿美元，同比上升11.8%。大陆对台湾贸易逆差782.2亿美元。

单看9月，大陆与台湾贸易额200.5亿美元，同比上升17.7%，环比上升13.9%。其中，大陆向台湾出口40.8亿美元，同比上升19.7%，环比上升9.1%；自台湾进口159.5亿美元，同比上升18%，环比上升14.9%。

吸收台资方面，今年前9个月，大陆共批准台商投资项目2651个，同比下降2.4%；实际使用台资金额14.1亿美元，同比下降9%。

若涵盖通过英属维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港的第三地转投资，大陆实际使用台资金额38.3亿美元，同比增长37%。

台湾是大陆第二大外资来源地，大陆是台湾最大的境外投资目的地。

截至今年9月底，大陆累计批准台资项目10万1466个，实际使用台资660.7亿美元。按实际使用外资统计，台资占大陆累计实际吸收境外投资总额的3.6%。

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