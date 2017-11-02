国家邮政局：今年“双11”快件业务量将超15亿件

中国国家邮政局预计2017年“双11”快件业务量将达到15亿件，同比增长35%。

据中新社报道，2017年快递业务旺季服务保障工作动员部署电视电话会议昨天（1日）召开。据了解，今年“双11”期间的快递服务将以实现“两不”“三保”为目标。

“两不”为全网不瘫痪、重要节点不爆仓；“三保”为保畅通、保安全、保平稳。这是中国快递业首次提出“质量‘双11’”的目标。

据初步预计，2017年“双11”期间（11月11日至16日）邮政业处理的邮件、快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%；最高日处理量可能达到3.4亿件，是日常处理量的3倍，日均处理量达2.5亿件，是日常处理量的2.2倍。

中国全国邮政业在“双11”期间将投入作业场地近3000万平方米、干线运输车辆近9万辆以及现有人员和临时聘用人员近300万。天上的无人机、地上的“小黄人”（全自动快递分拣机器人）也会更多地投入运营。

“双11”对快递业而言是一场年度“大考”。据了解，邮政、顺丰与铁路总公司已累计开拓了超过200条高铁图定运输线路，一些快递企业也在积极开发利用传统铁路行包运能，有效补充干线运力。

此外，中国全国近3万个快递末端公共服务站点、近20万组智能快件箱，以及下游产业企业的投递能力将成为业务旺季期间快递服务的有益补充和延伸，在一定程度上化解快递企业高峰期服务压力。

国家邮政局副局长刘君表示，今年要继续把控好总开关，依据最大实际承载能力，错峰发货，调控节奏，确保全网平稳。

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