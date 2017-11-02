取代“双规” “留置”程序首披露

中共十九大报告提出，推进制定国家监察法，赋予监察委员会职责权限和调查手段，并用“留置”取代以往的“双规”措施。北京通州区财政出纳李华是北京监察体制改革后首位被“留置”的当事人，央视昨天首度披露李被执行“留置”的程序。

据《星岛日报》今天（2日）报道，“双规”指的是中共党员“在规定的时间、规定的地点”接受调查、交代问题。依据的是中共党纪，并非正式的司法程序。

“留置”则是国家行使调查权的手段，但如何执行，外界一直关注。

央视报道称，通州区永乐店镇财政所出纳李华涉嫌挪用公款，4月立案调查后，被带至办案地点。

区监察委工作人员向李华宣布对其采取留置措施。李华表示，留置期间，区监察委的领导找他谈话，了解案情，分析成因，最后谈到违法犯罪的情况。

通州区纪委官员陈钊说，李华涉桉金额达761万元人民币（156.91万新元），加上担心李华可能逃跑、自残等，对其采取“留置”措施，根本目的还是为了深入调查案件。

陈钊表示，“留置”审批程序和使用期限都有严格的限制，并需要上级监委会批准。检察机关对李华的犯罪事实给予认定，采取强制措施，监察委就会根据相关要求，解除李华的“留置”，保证机关之间有效衔接。

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