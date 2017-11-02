武警直属军委 地方失调动权

中国全国人大常委会前天审议《关于中国人民武装警察部队改革期间暂时调整适用相关法律规定的决定（草案）》。据了解，武警部队将从由中国国务院、中共中央军委双重管理，改为直属中央军委领导，并由“军警不分”调整为“军是军”，未来地方政府也不再拥有对武警兵力的指挥、调动权力。

据《星岛日报》今天（2日）报道，武警部队改革的主要任务和重点是强化中共中央和中央军委，对武警部队集中统一领导，坚定贯彻中央军委主席负责制。

此外，按照“军是军、警是警、民是民”的原则，调整武警部队指挥管理体制，优化力量结构和部队编成，实现领导管理和高效指挥的有机统一。

报道引述分析指出，此次改革最核心的转变，是由现时“国务院、中央军委双重领导，各地公安机关分级管理、指挥”，回归中央军委统一领导，实现以中共总书记习近平为核心的党中央的一元化领导。

过去，武警部队正师级以上高级领导干部的任命，由国务院总理与中央军委主席共同签署下达，以后只有军委主席能签署任命。

据报道，改革后的武警部队，职能任务、警衔制度、保障体制、部队部署和兵力调动使用制度，都将做出一系列调整。

武警部队的经费一直以来由国务院和各省列入计划。今后国务院和各省不再插手，而是统一列入中央军委后勤保障部的经费预算。

公安部部长及地方各级公安厅厅长、局长，也将不再担任武警各级部队的第一政委。

过去，省委省政府可以动用1000人的武警部队执行地方任务，今后如果发生重大突发事件，省里需先向中央军委申报兵力，再由中央军委对武警下达指挥命令。

至于押解、押运等经常性任务，将由中央军委授权给武警总部及总队，部队根据所授权限来完成。

2012年2月，重庆前副市长王立军私自前往美国驻成都总领事馆滞留，重庆前市委书记薄熙来调动武警部队赴成都包围领事馆，此举引发外界对武警跨区执行任务的议论。此外，武警也是中共十八大反腐的重灾区，包括司令员王建民等高层落马。

另据《环球时报》报道，配合军改，武警部队机关已经由原三大部改为五部委，即参谋部、政治工作部、后勤部、装备部、纪委。

至于原归属武警的黄金、森林、水电、交通等部队，今后是否还在武警体制内，则值得关注。

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