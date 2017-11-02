特朗普料借亚洲行就朝核问题向习近平施压

美国总统特朗普预计将在下周与中国国家主席习近平会谈时进一步施压，要求中方对朝鲜采取更严厉的行动。与此同时，美方正在收集与朝鲜往来的中国银行的相关信息，可能对这些银行实施新制裁。

路透社华府时间1日引述美国政府高级官员表示，特朗普将于北京的会面中，试图说服习近平对朝鲜施压，例如借助限制石油出口、煤炭进口，以及金融交易等措施。

这将是特朗普再次要求中方遏制朝鲜的核武野心，但习近平是否会同意配合则仍远未有定数。

中国表示外界高估其对平壤当局的影响力，并指出中国对联合国安理会就朝鲜最新制裁的支持，就是中方试图抑制朝鲜核试验与导弹试射的证明。

两名美国官员表示，联合国和其他方面对朝鲜实施进一步经济制裁的威胁，是可能争取到中国加大合作力度的另一个选项。因为中国政府担心，朝鲜贫困程度加剧可能促使大量朝鲜人越境逃难。

两名官员称，美国及其盟友一直在收集中资银行与朝鲜方面交易的详细信息，试图确定哪些金融机构与朝鲜的业务往来“最肆无忌惮”。

上述官员称，此举旨在起草扩大针中国金融与其他实体的制裁建议。目前的制裁对象还不包括中国人民银行。

美国政府迄今为止基本上未针对与朝鲜有业务往来的中资银行和企业出台新的制裁措施，因为担心北京方面会有报复举措，以及可能拖累全球经济。

中国外交部在周四正式宣布特朗普访问的简短声明中表示，中国准备与美国合作，以实现特朗普来访的“重要目的”。声明中未做详细阐述。

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