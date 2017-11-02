福布斯百大最有权势女性 蔡英文排第15名

美国《福布斯》（Forbes）杂志1日公布2017年“全球百大最有权势女性”名单（The World's 100 Most Powerful Women In 2017），其中德国总理默克尔居首，英国首相特蕾莎·梅名列第二，台湾总统蔡英文继去年首度进榜后、今年再度入榜，且排名上升至第15名。

据自由时报电子报今天（2日）报道，福布斯公布的全球百大最有权势女性排行榜显示，德国总理默克尔第12度上榜，已连续七年蝉连冠军。默克尔9月底惊险赢得国会选举，第四度连任。

英国首相特蕾莎·梅在福布斯榜中名列第二。据报道，她在领导英国脱欧过程中，展现优秀领导能力获得肯定。

第三名则是慈善家美琳达·盖茨（Melinda Gates），是比尔与美琳达·盖茨基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）的共同主席。她和丈夫比尔盖茨共同捐赠400多亿美元（543.4亿新元），并支持了100多个组织。其后是面簿营运长桑德伯格（Sheryl Sandberg）和通用汽车执行长巴拉（Mary Barra），分列第四及第五名。

台湾总统蔡英文去年首度进榜，排名第17，今年名次上升到第15名。福布斯介绍蔡英文是台湾总统，过去为一位教授，非职业政治家，也非来自政治家庭。2016年成为台湾第一任女性领袖，曾直接与美国总统特朗普通电话，创了先例。此外，她在台湾致力发展经济，着重生技、国防、智能机械、绿色能源和网络。

蔡英文同时也入选福布斯“全球25位最强大的女性政治领袖”，排名第三，仅次于默克尔和特蕾莎·梅。当中介绍蔡英文是民进党成员，倾相支持台湾独立，反对“一中”。

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