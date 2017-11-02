推动日本版台湾关系法？谢长廷坦言很困难

台驻日代表谢长廷今天（2日）在立法院表示，台湾与日本是特别的伙伴关系，战略上也有共同利害，正慢慢进入命运共同体关系。但谢长廷也坦言，双边关系最大挑战在于日本没有类似于美国国会通过的《台湾关系法》，互动受限民间身份；台当局现正用“堆积木”的方式，推动双方友好关系“制度化、稳定化”。

据自由时报电子报报道，立法院外交国防委员会今天邀外交部、谢长廷列席会议，报告“东北亚区域局势与日本大选分析及台日关系发展现况及展望”，并请国安局与海巡署代表列席，并备质询。

谢长廷在答询时说，台湾与日本是特别的伙伴友好关系，从战略上的共同利害、灾害支援来看，正慢慢进入命运共同体关系。他表示，希望不要因为现阶段没办法解决的事，影响现阶段可以解决的事。

不过，谢长廷指出，双方没有邦交是最大的挑战，因当年日本匆匆与台湾断交，没有类似《台湾关系法》的架构，台湾在日本的身份和行为都受限于民间身份。他说：“没有外交关系是吃亏”。

谢长廷进一步指出，因此在此之外，台方透过个别协定和个案累积成类似架构，也透过国会关系、地方政府、地方议会、民间团体等方面的交流成长，来弥补缺口。

他例举现在台方与日本地方政府已经建立85个各种友好关系或姐妹协定，也在日本举办过三届地方议会高峰会，明年争取在高雄市举办。

对于绿委罗致政追问是否有在推动日本版《台湾关系法》的可能性，谢长廷坦言，用国会推动“很困难”，因此用“堆积木”的方式，增加其组成要素，未来友好关系“制度化、稳定化”。

他也指出，包括党产、馆产问题，以及日本语世代已经过去，下一代如何延续等问题，都需要继续努力。

至于台湾与日本军事合作的空间，谢长廷表示，日本还是在“一个中国”的大架构上处理问题，虽然有潜舰等军事技术，但需要国家允许，否则“可能性很少”，直接合作的可能性不大。台湾方面，他也说目前当局未交给他这项政策。

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