前三季度中国互联网企业完成收入5113.6亿元

中国工业和信息化部运行监测协调局昨天（1日）透露说，2017年前三季度，中国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5113.6亿元（人民币，下同，1052.94亿新元），同比增长21.8%，行业规模保持较快增长，营业利润继续呈高增速态势。

据中新社引述统计显示，总量居前三位的广东、上海、北京完成互联网业务收入分别增长22.7%、35.3%和12.0%。

1月至9月，中国互联网企业业务收入中的信息服务收入规模达4658亿元，同比增长22.5%，占业务收入比重达到91.1%。

其中，包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等在内的网络游戏业务收入1035亿元，同比增长21.2%。电子商务平台收入1678亿元，同比增长38.9%。上海、广东、浙江等电子商务规模和增速均保持领先。

此外，中国移动应用（APP）数量保持稳步增长。截至9月底，中国本土第三方应用商店移动应用数量近235万款，苹果商店（中国区）移动应用数量超过171万款。

报道引述中国工业和信息化部部长苗圩此前曾表示，2012年至2016年，中国互联网行业收入年均复合增长率超过40%，规模和应用优势明显。

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