蔡英文到访 所罗门群岛朝野暂休兵

台湾总统蔡英文昨天抵达南太平洋邦交国所罗门群岛。虽然所国总理苏嘉瓦瑞被反对阵营提出不信任案，内阁恐将改组，但他仍到机场亲自接机。

苏嘉瓦瑞受访时表示，他下周会坦然面对倒阁案，这件事不会影响蔡英文来访，“一切都在掌握中”。他也强调，台所邦交超过30年，“是非常坚强、稳定的关系”。

据自由时报电子报今天（2日）报道，蔡英文在台驻所罗门群岛大使罗添宏及所国礼宾司官员登机迎接后，下机向现场媒体及所国民众挥手，并接受献花，欢迎人员为她戴上项链。

所国仪队演奏两国国歌后，蔡英文与苏嘉瓦瑞一起检阅所国仪队，欢迎仪式也安排传统战士舞表演。

罗添宏受访时表示，所国国会从周一开始休会到昨天。为了蔡英文到访，朝野特地停止内斗，在今天复会，让蔡英文发表演说。

对于发动倒阁的在野党议员会否出席，罗添宏指出，平常议员出席率就很低，有时还只有个位数，国会议员总共50人，出席却常常不到10人，当地报纸也质疑为何国会议员都不出席。

据报道，目前台方在所国的台侨不到30人，中国大陆却有超过2000名的侨民；大陆目前尚未在所国设立代表处。

至于是否有感受到大陆的压力，罗添宏说：“多多少少都有”，大陆有一些工程公司在所国包工程，但“他们一直都在这里”，台湾与所国的邦交却仍很稳定。

蔡英文今天将赴总督府会晤所国总督卡布依爵士，随后与苏嘉瓦瑞见证签署“台所警政合作了解备忘录”，同时在国会发表演讲。

蔡英文今天中午也将与随团记者茶叙，下午则视察台驻索技术团、参访台湾卫生中心，晚间举办总统答宴。

蔡英文预计明天中午离开所罗门群岛，并过境关岛于周六（4日）返台。

所罗门群岛包括副总理马朗嘉在内的七名阁员，于上周六集体请辞，让苏嘉瓦瑞面临下台的命运。所国国会将于11月6日处理对总理的不信任动议。

国安局长彭胜竹昨天在立法院外交及国防委员会表示，苏嘉瓦瑞、马朗嘉与反对党领袖皆对台湾友善，蔡英文行程不会受影响，维安也无问题，但国安局会持续关注。

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